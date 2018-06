Havenfusie zorgt voor babylonische spraakverwarringen tussen Vlamingen en Zeeuwen

Volgens communicatie-manager Johan Bresseleers van North Sea Port begint het al bij het woord haven. "In Vlaanderen zeggen we dok, in Nederland betekent dat woord weer iets anders."

Dingen waar Vlamingen een ander woord voor hebben

Nederlands Vlaams Bus inzetten Bus inleggen Toezichthouder Kantonnier Kantine Refter

Kamer reserveren

Ook op andere vlakken zijn er misverstanden. "Als je in Nederland even apart wil vergaderen met een collega, is het normaal dat je zegt dat je een kamer hebt gereserveerd. In België betekent de opmerking 'een kamer reserveren' iets heel anders. Dan krijg je schuine blikken", zegt Bresseleers met een knipoog.

Woorden die in Vlaanderen een andere betekenis hebben

Woord Nederlandse betekenis Vlaamse betekenis Voortvarend energiek roekeloos Met aandrang hoge nood met klem Enerverend opwindend werkt op de zenuwen

