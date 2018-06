Je helemaal laten gaan op nationale modderdag

Boven alles hadden de kinderen veel plezier vandaag. Er was een modderglijbaan, er kon met modder geschilderd worden en er waren kano's. "Helemaal niet vies", zegt Lana. "De modder voelt lekker op mijn armen als het opdroogt."

Goed voor je weerstand, een hapje modder

Niet alleen is modder leuk om in te spelen, het is ook nog goed voor je weerstand. Volgens de IVN zit er in een hapje zand goed voor je immuunsysteem en wordt je zo minder snel ziek. "Gastsie, dat is echt smerig", zegt Ruben. "Modder eten, dat doe ik niet!"

Ruben, Liske en Lana Spelen in de modder tijdens ModderDag. (foto: Omroep Zeeland)

Het is de zesde keer dat de ModderDag wordt georganiseerd. Het is een landelijke dag waarbij mensen hun eigen activiteit mogen organiseren. Dit jaar doen er 130.000 kinderen in Nederland mee. Ook in andere landen is er een ModderDag.