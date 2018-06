Na twee jaar nog steeds niet gebaggerd, maar veerbootschipper houdt hoop

De schippers van veerboot Hansweert-Perkpolder: Laurens de Brouwer en zijn zoon Nils (foto: Omroep Zeeland)

Volgens schipper Laurens de Brouwer, die samen met zijn zoon Nils de veerboot van en naar de havens van Hansweert en Perkpolder geleidt, beschadigt deze situatie het vertrouwen van bewoners en toeristen in de Zeeuwse pontjes. "Bijna de helft van onze afvaarten komen hierdoor te vervallen."

'Je kunt dan niet meer terug'

Daardoor zijn er dagen waarop de veerboot maar één keer per dag heen en weer kan. "Daardoor kun je als gebruiker van het pontje dus wel naar de overkant, maar je kunt dan niet meer met de veerboot terug. En als we te veel risico nemen, komen we misschien klem te zitten met de veerboot, dat is eerder gebeurd, en dan zit er niets anders op dan met zijn allen urenlang te wachten tot hoog water."

Veerbootschipper Laurens de Brouwer baalt van baggerproblemen

Deze situatie is niet nieuw. Sterker nog: vorig jaar én het jaar ervoor zat De Brouwer in hetzelfde schuitje. En dat heeft hem veel geld gekost. "We zijn door al die afgelaste afvaarten van de afgelopen jaren 10.000 euro per jaar misgelopen."

De veerboot De Onderneming komt klem te zitten bij laag water bij de haven van Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

De schuld ligt wat De Brouwer betreft bij de provincie. "Die weigerde te baggeren toen het pontje nog hun verantwoordelijkheid was. Sinds januari 2018 is het pontje overgenomen door de gemeente Hulst en en Perkpolder Beheer BV. Zij wilden meteen al gaan baggeren, maar het lukte niet om de vergunningen rond te krijgen. Dat werd tegengewerkt door de provincie."

Geen goed woord over

Voor de provincie heeft hij geen goed woord over. "Eerst baggeren ze zélf niet en vervolgens werken ze niet mee als de gemeente dat wél wil gaan doen. En ondertussen begint het seizoen weer en is er nog steeds niet gebaggerd."

Toch heeft hij goede moed dat het pontje binnenkort voor het eerst in jaren weer volgens de normale dienstregeling kan varen. "De gemeente heeft inmiddels na een half jaar bakkeleien met de provincie de vergunningen rond, dus is het nu een kwestie van tijd tot een baggerbedrijf er tijd voor heeft. Dat duurt nog een week, tot tien dagen en dan kunnen we eindelijk ook weer bij laag water uitvaren."

Motorschip De Onderneming van Perkpolder naar Hansweert (foto: Veerle Weverbergh)

Dat er geen geultje is 'geploegd', zoals dat heet, voor het pontje is opmerkelijk te noemen, gezien het feit dat de Provincie Zeeland zich wil profileren als fietsprovincie en ieder jaar veel geld in het project Fiets een rondje met een pondje gestopt wordt. Maar volgens het dagelijks provinciebestuur is dat te kort door de bocht.

Lagere prioriteit

De provincie heeft eerder in een reactie op schriftelijke vragen van de Statenfractie van GroenLinks gezegd dat het pontje Perkpolder-Hansweert een lagere prioriteit heeft dan andere pontjes op drukkere routes. Verder beweert de provincie dat het verzoek om een geultje uit te ploegen voor de veerboot te laat was ingediend en dat er door de provincie geen toezeggingen over zijn gedaan. De Brouwer ontkent dat.

Lees ook: