Quadrijder gewond bij botsing tegen boom in Ellemeet

Bij een eenzijdig ongeluk in Ellemeet is de bestuurder van een quad ernstig gewond geraakt. De quadrijder is door onbekende oorzaak tegen een boom aan de Kuijerdamseweg geknald.

Ambulances en traumahelikopter opgeroepen na ongeluk quadrijder Ellemeet (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 21.20 uur. Twee ambulances en een traumahelikoper zijn voor dit ongeluk uitgerukt. Na het verlenen van eerste hulp is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De politie onderzoekt eenzijdig ongeluk met quad in Ellemeet (foto: HV Zeeland)