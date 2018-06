Deel dit artikel:











Paard komt vast te zitten in drijfzand bij Groede

De brandweer is vanavond uitgerukt voor een paard dat vast was komen te zitten in drijfzand op het strand bij Groede. Het dier was rond 21.20 uur weggezakt in het natte zand bij het strandpaviljoen Beachhouse 25, in de buurt van de Walendijk.

De brandweer werd opgeroepen voor een paard dat bij Groede vast zat in drijfzand (foto: Brandweer Breskens) De brandweer van Oostburg werd opgeroepen, omdat die een zogeheten paardenbroek in de wagen heeft, dat is een hulpmiddel waarmee onder meer paarden en koeien door de brandweer uit het water kunnen worden getakeld. Maar bij nader inzien bleek hun inzet niet meer nodig. Al bevrijd Toen de hulpdiensten bij het strandpaviljoen aankwamen, bleek dat het dier al was bevrijd door de medewerkers van het paviljoen. Op Facebook bedankt de brandweer de helpende hand van het personeel: "Gelukkig was vlak voor onze komst het paard er al uit door hulp van de medewerkers van Beachhouse 25 hiervoor dank!"