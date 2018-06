Spektakelfilm Redbad voor het eerst te zien in Vlissingen, maar waarom eigenlijk?

De film speelt zich af, en is ook opgenomen in, het noorden van het land, waar in de Middeleeuwen de heidense Friezen te vuur en te zwaard werden bekeerd tot het Christendom. Toch wist regisseur Roel Reiné het meteen toen hij zijn nieuwste film maakte: die moet in Vlissingen in première gaan. Maar waarom eigenlijk?

Speciale band met Vlissingen

Reiné heeft een speciale band met de Vlissingse bioscoop, vertelt hij desgevraagd. Zijn eerste film werd er twintig jaar geleden gedraaid en een paar jaar geleden werd Michiel de Ruyter er getoond. Reiné: "Ik heb me voorgenomen dat mijn volgende film weer als eerste hier getoond zou worden, en hier staan we dan!"

Hoofdrolspelers Loes Haverkort en Gijs Naber zijn, net als de regisseur, apetrots op het eindproduct. "We hebben hard getraind voor de film", aldus Naber. "We moesten door de modder lopen met zware kostuums en paardrijden. Zo'n eerste première blijft toch speciaal."