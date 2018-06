Zeeland wordt wakker: afvaarten Perkpolder onzeker, voorpremière Redbad en buurvrouwen in de zorg

Deze situatie is niet nieuw. Sterker nog: vorig jaar én het jaar ervoor zat De Brouwer in hetzelfde schuitje. (foto: Omroep Zeeland)

Schipper mag ik overvaren? Misschien...

Het pontjesseizoen start dit weekend, maar één pontje kan maar de helft van de keren naar de overkant varen. Het zomerpontje Perkpolder-Hansweert kan namelijk bij laag water de haven niet uit, omdat er nog steeds niet gebaggerd is en de veerboot daardoor klem komt te zitten in het slik.

De film Redbad ging gisteren in voorpremière in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse première voor Friese film

Een primeur voor Vlissingen: de Nederlandse film Redbad ging gisteren in voorpremière bij CineCity. Regisseur Roel Reiné had speciaal om Vlissingen gevraagd omdat hij zulke goeie herinneringen had aan een van zijn vorige films: Michiel de Ruyter.

(foto: Omroep Zeeland)

Buurvrouwen in de ouderenzorg

Het is gewoon een betaalde baan in de ouderenzorg, de functie 'buurvrouw'. En ze zijn inmiddels onmisbaar, vindt zorgorganisatie ZorgSaam, die er inmiddels zeventien in dienst heeft op verschillende locaties in Zeeuws-Vlaanderen.

Vandaag een stranddagje? (foto: Desiree Hoondert)

Het weer

Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. De temperaturen lopen op tot 24 graden aan zee en 27 graden in het oosten van de provincie. De noordoostenwind is matig, aan zee af en toe zelfs krachtig.