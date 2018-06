Deel dit artikel:











Dode gevonden in Middelburg

Op Plein 1940 in Middelburg is vanmorgen rond 06.00 uur een dood persoon gevonden. Volgens HV Zeeland is het slachtoffer nog lang gereanimeerd, maar mocht de hulp niet meer baten.

Op Plein 1940 in Middelburg is vanmorgen het levenloze lichaam van een persoon gevonden (foto: HV Zeeland ) De omgeving is ruim afgezet door de politie. Het is nog niet duidelijk hoe de persoon is overleden. De politie doet onderzoek.