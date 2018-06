'Atheïstische dominee' Klaas Hendrikse overleden

Klaas Hendrikse (archieffoto) (foto: ANP )

In 2007 veroorzaakte Hendrikse veel ophef met de verschijning van het boek Geloven in een God die niet bestaat. Hij verscheen overal in de media en het leverde hem de bijnaam van de 'atheïstische dominee' op.

Verbanning

Zijn uitspraken en het boek leidde bijna tot een verbanning uit de kerk. Een speciaal college startte een onderzoek of hij met zijn boek de fundamenten van de kerk had aangetast.

In 2010 besloot Hendrikse niet langer mee te werken aan het onderzoek. Hij voelde er weinig voor om de laatste jaren voor zijn pensioen verwikkeld te zijn in een kerkprocedure. Uiteindelijk kwam de kerkenraad tot de conclusie dat Hendrikse de fundamenten niet had aangetast.

Naar aanleiding van de ophef kwam de Protestantse Kerk Nederland met een rapport waarin het tot de conclusie kwam dat er ruimte is voor verschillende opvattingen, maar dat niet alles over God kan worden gezegd.

'Ben in alle valkuilen getrapt'

"De manier waarop de uitspraken in de pers kwamen, had te maken met mijn karakter en met mijn onervarenheid met de media. Ik was gewoon een Zeeuwse dominee die ineens in de belangstelling stond en in alle valkuilen is getrapt die er in de journalistiek bestaan", zei Hendrikse over de hele affaire in een interview met het Nederlands Dagblad in 2015.

In 2012 ging Hendrikse met pensioen en daarna predikte hij nog af en toe in Zierikzee.