Twee schepen in aanvaring op Westerschelde

De Marry-S heeft bij de aanvaring een gat in de romp en schade aan de boeg opgelopen (foto: HV Zeeland )

Het gaat om de 140 meter lange Aldebaran en de 89 meter lange Marry-S. De laatste heeft bij de aanvaring een gat in de romp opgelopen, terwijl de Aldebaran alleen schade aan de boeg heeft.

Geen gevaar

Volgens Rijkswaterstaat lekken de schepen geen olie en liggen ze voor anker bij Vlissingen. Het overige scheepvaartverkeer heeft er geen last van. Zodra het onderzoek is afgerond, gaan de schepen waarschijnlijk naar een werf voor reparatie.

Wat de oorzaak van de aanvaring is, is nog onbekend. Beide schepen waren op weg naar Antwerpen toen de aanvaring plaatsvond. Heb je een foto? Stuur hem dan naar Omroep Zeeland via WhatsApp.