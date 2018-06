Door een afspraak uit 1953 rijden deze bussen nog

De chauffeurs van Van Oeveren staken niet omdat ze onder een andere cao vallen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Interliner van Zierikzee naar Rotterdam gewoon rijdt, ook vanmorgen. Dit tot grote tevredenheid van de vaste passagiers. De chauffeurs van Van Oeveren reden vanmorgen bijvoorbeeld ook op de lijnen naar Goes en Middelburg.

100 jaar

Op grond van oude afspraken, in 1953 gemaakt met de toenmalige Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM), speelt Van Oeveren nog steeds een rol in het regionale openbaar vervoer. De RTM namin 1953 de concessie over van Van Oeveren, die in ruil daarvoor nog honderd jaar autobusdiensten mag uitvoeren in opdracht van de RTM en haar rechtsopvolgers.

Daarom voert het bedrijf voor Connexxion een aantal diensten of zelfs gehele lijnen uit in Zeeland: de lijnen 31, 132, 133 en 134 gedeeltelijk en de lijnen 395 (interliner Zierikzee - Rotterdam), 629 en 631 in hun geheel.

De Westhoek

Van Oeveren bv werd in 1927 opgericht door Cornelis van Oeveren. Er werden streekbusdiensten en touringcarritten uitgevoerd onder de sinds 1950 in onbruik geraakte naam De Westhoek. Het familiebedrijf wordt nu geleid door André van Oeveren, kleinzoon van de oprichter.

Vanochtend vroeg op het busstation in Zierikzee.