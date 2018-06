'Hendrikse heeft ons op onnavolgbare wijze geïnspireerd'

Klaas Hendrikse (archieffoto) (foto: ANP )

Klaas Hendrikse overleed afgelopen dinsdag op 70-jarige leeftijd. Hij was al lange tijd ziek. Hendrikse was predikant in zowel Middelburg als Zierikzee. In 2012 ging hij met pensioen en predikte hij af en toe nog in Zierikzee.

Prikkelend

Bob Viveen van de kerkenraad van de Koorkerk in Middelburg roemt Hendrikse om zijn woorden. "Hij deed dat op onnavolgbare wijze. Vaak begon hij met een prikkelende opmerking, en dat deed ie ook met dat boek", zegt Viveen verwijzend naar het boek Geloven in een God die niet bestaat, waarmee Hendrikse veel ophef veroorzaakte. "Maar als je zijn vele betogen goed volgde, dan liet hij ook de waarde zien van het op vele wijze aankijken tegen zinsvragen, waarbij zeker ook respect was voor een meer orthodoxe kijk."

Hendrikse ging niet uit van het gedateerde beeld van een almachtige God

Viveen denkt terug aan een goede samenwerking met Hendrikse. "Het was een inspirerende tijd, we hielden elkaar ook bij de les." In de omgang kon Hendrikse wel eens scherp uit de hoek komen "Dat gaf soms wrijving in de kerk," herinnert Viveen zich. Toen in 2007 na de publicatie van Hendrikses boek een storm aan kritiek losbarstte, sloten de gelederen zich: "Toen de aanval werd ingezet op Klaas, was en bleef hij natuurlijk wel onze predikant waar wij gewoon achter stonden."

Hij verdiende ons respect

Viveen is nooit bang geweest dat Hendrikse uit de kerk verbannen zou worden. "Want dat zou wel heel moeilijk zijn geweest aangezien de kerkraad achter hem bleef staan." In tegenstelling tot de kerkenraad van Zierikzee, wilde de kerkenraad van Walcheren geen onderzoek. "Op Walcheren heeft de classis (bestuur van de kerk) gestemd dat Hendrikse ons respect verdiende en gewoon in zijn ambt kon blijven uitoefenen."

Dat Hendrikse een knuppel in het hoenderhok gooide door te zeggen dat hij niet in God gelooft, waardeerde Viveen wel. Hij vond het zelfs sterk van Hendrikse dat hij de vraag durfde te stellen. "Als mensen alleen maar een verhaal horen dat al eeuwen oud is en dat mensen niet wakker schudt en inspireert, is het een verhaal dat iedere keer hetzelfde is. En dat deed Klaas Hendrikse juist niet."

Dinsdag vindt de afscheidsbijeenkomst van Hendrikse plaats in de Koorkerk in Middelburg.

