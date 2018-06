De kwaliteit van de Zeeuwse ui moet omhoog

De eerste resultaten zijn goed

Vorig jaar is het onderzoek gestart en daaruit is al gebleken dat uien op een hogere temperatuur gedroogd moeten worden na de oogst. "Het moet in plaats van 20 graden, 30 graden zijn. Dan zien we dat de ziekte koprot veel minder voorkomt", zegt hoofdonderzoeker Chris de Visser. Verder hebben ze ook een manier ontwikkeld waarbij ze een monster van de uien kunnen nemen en daarmee kunnen bepalen of de ui na weken bewaren wel of niet de ziekte fusarium krijgt.

De Nederlandse uien gaan naar meer dan honderd landen wereldwijd. Ze worden het jaar rond verkocht en verscheept. We exporteren jaarlijks meer dan een miljoen ton aan uien.

Het onderzoek kost twee miljoen euro en wordt betaald door de bedrijven zelf en een deel door de overheid. Omdat Nederland, en Zeeland voor een heel belangrijk deel, de grootste exporteur is van uien wereldwijd, is het belangrijk dat de kwaliteit nog beter wordt.