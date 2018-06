Het gammele strandhuis staat helemaal niet in Zoutelande

De 1631 inwoners van Zoutelande zijn door BLØF uitgenodigd om op donderdag Concert at SEA te bezoeken. "We kregen ook klachten van de eilanders hier", zegt Paskal Jakobsen. "Dan heb je Concert at SEA op dit eiland en dan begin je over Zoutelande. Je kunt natuurlijk niet iedereen blij maken", lacht de zanger.

Voor altijd een driedaags festival?

De dertiende editie van Concert at SEA bestaat voor het eerst uit een driedaags programma. Als dat een succes blijkt te zijn, is Concert at SEA voortaan een driedaags festival. Dat laten Paskal Jakobsen en Bas Kennis van BLØF weten. "We lopen al een paar jaar met het idee van een derde dag, omdat we de laatste jaren uitverkopen", vertelt BLØF-toetsenist Bas Kennis. We hebben het nu verpakt als een Zeeuws feestje. Het is een probeersel om te kijken of die dag werkt."

De Zeeuwse artiesten die vandaag op het programma staan zijn Racoon, Danny Vera en Gwen van Oeveren. BLØF geeft ook de eerste dag van het festival een optreden, samen met het Zeeuws Orkest. Het is precies twintig jaar geleden dat de band met het zelfde orkest een optreden gaf tijdens het Straatfestival in Vlissingen.

De Zeeuwse avond is een cadeau van Stichting Renesse. Inwoners van Schouwen-Duiveland krijgen korting op de kaarten voor deze avond. Op het programma staan klassiekers van BLØF in nieuwe arrangementen van de hand van oud-Tholenaar Martin Fondse. De band wordt bijgestaan door zangeres Anneke van Giersbergen.

Programma Concert at SEA

Headliners donderdag 28 juni BLØF met Zeeuws Orkest, Racoon, Danny Vera, Jacqueline Govaert, Gwen van Oeveren vrijdag 29 juni Sting & Shaggy, Guus Meeuwis, Ronnie Flex & Deuxperience, Miss Montreal, The Dirty Daddies zaterdag 30 juni Alanis Morissette, BLØF, DI-RECT, Broederliefde, Jonathan Jeremiah, Van Dik Hout

Zeeuwen op Concert at SEA

Ook op vrijdag en zaterdag staan er Zeeuwen op het programma van Concert at SEA. The Dirty Daddies, met Hubrecht Eversdijk en Laurens Troost, treden op zaterdag op. Rapper Bas de Meijer, deelnemer aan coachingstraject PopAanZee Gold, staat op zaterdag op het programma.

Bekijk het hele interview dat verslaggever Eric Holm met Paskal Jakobsen en Bas Kennis van BLØF had.