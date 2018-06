Een van de laatste Engelse commando's (94) die Zeeland bevrijdden is overleden

Patrick Churchill (foto: Oorlogsmuseum Vitality)

Hoewel hij ook in Normandië is geland, heeft Walcheren de meeste indruk op Churchill gemaakt. "De bevrijding van Walcheren was heftiger, want daar werd straat voor straat gevochten", vertelt Jochem Schmetz van Oorlogsmuseum Vitality uit Kapelle. Hij begeleidde Churchill tijdens zijn laatste bezoeken aan Zeeland. Schmetz interviewde Churchill een paar jaar geleden om zijn verhaal vast te leggen voor het museum.

Drie dagen gevochten in Vlissingen

Patrick Churchill landde samen met de Franse troepen op 1 november 1944 bij de Oranjemolen in Vlissingen. Hij had de functie van radioman en legde verbindingen met het coördinatiecentrum. Schmetz: "Hij bediende de radio als onderdeel van de Franse troepen, want die hadden een Engelse radioman nodig in verband met de communicatie."

Na zijn landing heeft Churchill samen met zijn kameraden drie dagen gevochten in Vlissingen. Daarvan heeft hij één dag vastgezeten in een woning aan het Betje Wolffplein, in het pand waar nu Domino's pizza zit. De mannen zaten letterlijk tussen twee vuren. Scherpschutters namen de geallieerden op de korrel vanuit de kranen van de Schelde. Een kanon dat op de boulevard stond, hield de manschappen van de andere kant in de gaten.

Het zijn ervaringen waar Patrick Churchill bij zijn bezoeken aan Zeeland in geuren en kleuren over vertelde, zegt Jochem Schmetz. "Op den duur wilden zijn kameraden weten waar het vijandelijke vuur vandaan kwam. Dus werd er een vrijwilliger gezocht die de straat wilde oversteken, waarop Patrick Churchill zich aanmeldde. Tegenover het huis waar ze zaten zat een bakkerij, daar is hij naar binnen gerend en achter de toonbank gedoken."

Spiritus in plaats van alcohol

Toen hij daar zijn beschutting had gevonden, zag Churchill een aantal flessen staan en besloot hij er één mee terug te nemen naar zijn kameraden aan de andere kant van de straat. "Aan zijn kameraden liet hij bij terugkomst triomfantelijk zijn buitgemaakte fles zien, maar daar bleek helemaal geen sterke drank in te zitten, er zat spiritus in. Toen is 'ie nog een keer teruggegaan naar de bakkerij om later wél met een fles drank terug te komen."

Jochem Schmetz had goed contact met Patrick Churchill en zag hem nog regelmatig. De laatste keer dat Schmetz hem zag was afgelopen januari tijdens de begrafenis van de vrouw van Churchill. De commando heeft een speciale plaats in het Oorlogsmuseum Vitality in Kapelle. "We vertellen hier zijn verhaal over de bevrijding van Vlissingen."

Aan de Commandoweg in Vlissingen ligt een plaquette met een gedicht van Patrick Churchill (foto: Oorlogsmuseum Vitality )

In Vlissingen herrinnert een marmeren plaquette nog aan Patrick Churchill. In de marmeren steen die aan de Commandoweg ligt, staat een gedicht gegraveerd, geschreven door Patrick Churchill.