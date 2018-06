15.000 euro voor telefoniste HAP die ontslagen werd na dodelijke fout

Archieffoto van een telefonist. (foto: ANP)

De vrouw werkte als 'triagist acute zorg' bij een huisartstenpost in Zeeuws-Vlaanderen. Toen een patiënte in de nacht van 6 op 7 juli 2017 zwaarademend naar de huisartsenpost belde, beoordeelde de telefoniste dat als niet-urgent. Ze vroeg niet door - iets wat ze volgens de protocollen wel had moeten doen - en ze gaf haar advies ook niet door aan de dienstdoende arts. De 80-jarige beller overleed kort daarna.

Al eerder in de fout

Het was niet de eerste keer dat de vrouw een telefoongesprek niet op de juiste manier voerde, en haar werkgever wist dat. Zo was er eerder dat jaar door een fout van de vrouw sprake van een bijna-calamiteit. Toch mocht ze zelfstandig blijven doorwerken en lag het initiatief om haar functioneren te verbeteren bij de vrouw.

De rechtbank vindt dat haar werkgever, Nucleuszorg, de vrouw niet voldoende gelegenheid heeft gegeven om zich te verbeteren. De werkgever had mede daardoor de telefoniste niet mogen ontslaan, oordeelt het gerechtshof. Ze krijgt niet alleen een ontslagvergoeding van 15.000 euro, maar ook nog 3.000 euro transitievergoeding. De vrouw komt niet terug in dienst.

Teleurgesteld over de uitspraak

In een reactie geeft de huisartsenpost aan het overlijden van de patiënt enorm te betreuren. "De aanpassingen van de procedures en afspraken moeten ertoe leiden dat een dergelijk voorval niet meer voorkomt." Nucleuszorg is teleurgesteld over de uitspraak van de rechtbank en overweegt in cassatie te gaan.