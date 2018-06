Hoe Wijnand na 25 jaar weer op het strand kwam

De 32-jarige Wijnand Zwemer rijdt het eerste rondje over het strand met een lach op zijn gezicht. "Het is voor mij al 25 jaar geleden dat ik op het strand ben geweest. Wel even wennen dus, maar ik denk dat ik het strand wel opnieuw wil ontdekken" zegt Zwemer.

Brede doelgroep

De strandrolstoel is bedoeld voor iedereen die moeite heeft met lopen op het strand. "Het betreft niet alleen mensen die in het dagelijks leven rolstoelgebonden zijn, de strandrolstoel is ook voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen, mensen met overgewicht of een gebroken been. De doelgroep is heel breed en het doel is om het strand toegankelijk te maken voor iedereen", zegt Martijn Koppejan, secretaris van Stichting Natuurlijk toegankelijk.

De 36-jarige Sarah Pastor geniet van het ritje op het strand (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks de populariteit van de strandrolstoel heeft het Banjaardstrand naar 1 rolstoel. "Zo'n elektrische strandrolstoel kost 12.700 euro. Zeker met onderhoudskosten erbij kunnen wij dat niet alleen bekostigen. We moeten dus afwachten of de gemeente wil blijven subsidiëren", vertelt Koppejan. "Eén is in ieder geval een begin en goed voorbeeld doet hopelijk volgen", aldus Koppejan.

