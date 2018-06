Voetballer Sander Versendaal terug bij FC Twente

Eerste training FC Twente (foto: Orange Pictures)

Versendaal speelde het afgelopen seizoen voor zaterdag tweedeklasser Oostkapelle, de club waar hij terugkeerde na veel blessureleed.

Versendaal begon met voetballen in de jeugd bij Oostkapelle, waar zijn spel opviel. Hij maakte de overstap naar de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland om zich vervolgens bij FC Twente in de kijker te spelen. De JVOZ had destijds een samenwerkingsverband met FC Twente. De club zag wel brood in Versendaal, die als rechtsback speelt. Tot een doorbraak in Enschede kwam het niet.

In december 2016 keerde hij terug naar Zeeland om vervolgens weer voor de JVOZ (Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland) en zijn oude club Oostkapelle te spelen.

Gisteren stond hij weer op het trainingsveld bij FC Twente, dat degradeerde uit de Eredivisie. "Weinig mensen hadden dit zien aankomen en ik zelf eigenlijk ook niet", aldus Versendaal. In mei werd hij uitgenodigd door FC Twente voor een driedaagse stage. Dat beviel club wel, waarna Versendaal gevraagd werd om op amateurbasis weer voor FC Twente te gaan spelen. "Ze zochten een rechtsback."

In de voorbereiding trainen de A-selectie en Jong FC Twente samen omdat de club nogal wat spelers mist. "Ik hoop dat ik mezelf kan laten zien in oefenwedstrijden, want momenteel ben ik de tweede rechtsback achter Van der Lely. Dus wie weet mag ik in oefenduels nog meedoen."

Versendaal is blij met de tweede kans die hij krijgt om aan het profvoetbal te ruiken. "Ik hoop dit seizoen veel te kunnen spelen en blessurevrij te blijven."