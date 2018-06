Financiële tegenvallers dwingen Goes om plannen bij te stellen

Goes (foto: Omroep Zeeland)

Dat komt door verschillende tegenvallers. Zo komt er bijvoorbeeld minder geld van het Rijk. Het geld dat Goes uit Den Haag krijgt, is een half miljoen euro minder dan verwacht. En dan is er nog een tegenvaller uit de precariobelasting. Dat is de belasting op ondergrondse leidingen die wordt opgelegd aan het waterleidingbedrijf en de netwerkbeheerder van elektriciteit- en gasleidingen. Die belastinginkomsten zullen zeker 0,7 miljoen lager uitvallen.

Verder heeft zwembad Omnium vier ton verlies gedraaid. Voor de financiële problemen van het zwembad is een actieplan opgesteld, maar vooralsnog drukt het op de begroting van de gemeente.

(foto: Omroep Zeeland)

Alles bij elkaar heeft Goes meer dan een miljoen minder te besteden. Wethouder Meeuwisse vindt het jammer dat daardoor minder mogelijk is. Bijvoorbeeld een ambitieus klimaatbeleid. "We zullen nu het tempo moeten aanpassen aan de middelen die we hebben."