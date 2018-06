Concert at Sea van start: BLØF en het Zeeuws Orkest vormen de eerste hoofdact

Natuurlijk kan ook gastheer BLØF niet ontbreken op de eerste avond van Concert at Sea. De band trad samen met het Zeeuws Orkest op. Dan klinkt Hier aan de kust toch ineens iets anders:

Het festival begon om 16.00 uur vanmiddag. Deze mensen stapten als een van de eersten door de poorten van Concert at Sea 2018:

De Zeeuwse Gwen van Oeveren, bekend van The Voice Kids, mocht als eerste het strandpodium op.

Ondertussen boven Zoutelande en Middelburg...

BLØF nodigde alle inwoners van Zoutelande uit om gratis naar de eerste avond van Concert at Sea te gaan om zo het succes van nummer 1-hit Zoutelande te vieren. Hoeveel Zoutelandenaren op de uitnodiging van BLØF zijn ingegaan, is niet bekend. Deze dames zijn in ieder geval van de partij.

Deze dames uit Zoutelande mochten gratis naar binnen vanavond. (foto: Omroep Zeeland)

Vanavond vloog er ook een vliegtuigje boven een deel van Zeeland waarin de rollen omgedraaid zijn: Zoutelande bedankt BLØF.

Ondertussen boven Zoutelande en Middelburg... (foto: Omroep Zeeland)

