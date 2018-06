Eerste avond Concert at Sea: BLØF benoemd tot Zeeuwse ereburger en Racoon rockt tot zonsondergang

Dat je op je eigen festival nog verrast kan worden, bleek iets na achten toen BLØF uitgeroepen werd tot ereburger van de provincie Zeeland. Ze kregen een penning uitgereikt van de commissaris van de koning Han Polman. "Jullie geven zowel sociaal als economisch een enorme impuls aan Zeeland."

De mannen van BLØF kregen vandaag een penning die hen ereburgers van Zeeland maakt. (foto: Omroep Zeeland)

Natuurlijk kon BLØF zelf niet ontbreken in de line-up van de eerste Concert at Sea-avond. De band trad aan het begin van de avond samen met het Zeeuws Orkest op. Dan klinkt Hier aan de kust toch ineens iets anders:

Wat is een Zeeuwse avond zonder Racoon? De band uit Goes stond vanaf 21.45 uur op het podium. Dat zorgde niet alleen voor mooie muziek, maar ook voor mooie plaatjes met een ondergaande zon achter het podium.

De mannen van Racoon hadden zin om op te treden. "Concert at Sea is het feestje van BLØF, maar inmiddels is het ook een beetje ons feestje", aldus Bart van der Weide en Dennis Huige. De mannen spelen vandaag een 'thuiswedstrijd' in hun eigen Zeeland. Of ze daardoor minder last hebben van knikkende knieën? "Nee", aldus Bart. Dennis, verbaasd: "Echt wel!"

Ook Danny Vera uit Middelburg was present. "Ik ben niet echt een festivalganger, ik ben muzikant", vertelde de zanger vooraf aan zijn optreden. "Dus ik was tot vorig jaar nog nooit op Concert at Sea geweest. Ik wist niet dat het zo indrukwekkend was."

De zanger rockte even later op het podium, terwijl duizenden mensen van zijn muziek en het zonnetje genoten:

De meeste artiesten vanavond waren Zeeuws. Dat gaf deze extra dag van Concert at Sea een echt Zeeuws tintje. Zoals gebruikelijk waren er mensen uit het hele land komen kijken. Een enkeling merkte verschil met de 'gewone dagen' CAS van vorige jaren. Toch waren de meeste bezoekers erg te spreken over de Zeeuwse avond.

Zoutelande is erbij

BLØF nodigde alle inwoners van Zoutelande uit om gratis naar de eerste avond van Concert at Sea te gaan om zo het succes van nummer 1-hit Zoutelande te vieren. Dat lieten veel Zoutelandenaren zich geen twee keer zeggen: "We zijn met acht bussen vanuit Zoutelande vertrokken", vertellen deze dames.

Deze dames uit Zoutelande mochten gratis naar binnen vanavond. (foto: Omroep Zeeland)

Vanavond vloog er ook een vliegtuigje boven een deel van Zeeland waarin de rollen omgedraaid zijn: Zoutelande bedankt BLØF.

Ondertussen boven Zoutelande en Middelburg... (foto: Omroep Zeeland)

