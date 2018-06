Deel dit artikel:











Winkeliers Terneuzen geschrokken over kans op winkeldiefstal

Winkeliers in Terneuzen zijn geschrokken. Het bleek vanmiddag wel heel makkelijk om spullen uit hun zaken te stelen. Een ingehuurde winkeldief, in het dagelijks leven politieman, probeerde in 25 winkels iets te stelen. In twintig winkels lukte dat ook.

Winkeldief - archieffoto (foto: OZ) Geschrokken Zonnebrillen, boeken, deodorant, kleding, de winkeldief kon alles gebruiken. De gedupeerde ondernemers waren totaal verbouwereerd, toen ze aan het eind van de middag met de diefstallen werden geconfronteerd en de buit terugkregen. "Ja, ze waren geschrokken, toen we ze met de neus op de feiten drukten", zegt voorzitter Martijn van Battum van de ondernemersvereniging in de binnenstad van Terneuzen. Veiliger De ondernemersvereniging streeft ernaar om de binnenstad veiliger te maken. Daar is een keurmerk voor; van de maximaal drie te behalen sterren zijn er nu twee binnen. Onlangs was er een informatiebijeenkomst voor winkeliers over winkeldiefstallen, waarbij door middel van rollenspellen dieper op de materie werd ingegaan. "Het doel is dat winkeliers zich bewust worden van de gevaren van zowel gelegenheidsdieven als van professionele winkeldieven", zegt Van Battum. "En we willen alle ondernemers op het hart drukken om toch vooral aangifte te doen." Binnenkort komen de winkeliers opnieuw bijeen; dan wordt de inzet van de ingehuurde winkeldief besproken.