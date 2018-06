Bouw windparken Borssele III en IV kan beginnen

Windmolens (foto: Bertus Ars )

Het consortium Blauwwind wil begin 2021 beginnen met de productie van de enorme parken Borssele III en IV. Per jaar moeten de turbines in totaal per jaar 3.000 gigawatt uur (GWh) opleveren, dat komt overeen met het energieverbruik van zo'n 825.000 huishoudens.

De windparken worden in de Noordzee gebouwd, zo'n 22 kilometer uit de kust van Walcheren. Shell en Eneco hebben al in een overeenkomst gegarandeerd dat ze vijftien jaar lang 50 procent van de energie van Borssele 3 en 4 afnemen.