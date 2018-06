Diederik Samsom wordt toezichthouder bij North Sea Port

Diederik Samsom (foto: Omroep Zeeland)

Samsom wordt door de Nederlandse aandeelhouders als onafhankelijk lid aangesteld. In totaal telt de raad acht leden, gelijk verdeeld over België en Nederland. Onder de overige zeven zijn onder anderen gedeputeerde van de provincie Zeeland Carla Schönknecht en Albert Vader, wethouder van de gemeente Vlissingen.

De havens van Gent en Zeeland Seaports zijn per 1 januari gefuseerd tot North Sea Port. Het havengebied is zo'n 60 kilometer lang. Het gebied strekt zich uit van Vlissingen en Borsele over Terneuzen tot 32 kilometer landinwaarts naar Gent.