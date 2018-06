Ga jij naar Concert at Sea? Dit zijn de 11 ultieme festivaltips

Concert at SEA 2018 (foto: ANP)

1. Neem een vest mee

Het zal je vast niet ontgaan zijn: het wordt de komende dagen prima festivalweer. Morgen wordt het overdag zo'n 22 graden en zaterdag 26 graden. Ook 's avonds blijft het aangenaam, maar weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup laat wel weten dat het verstandig is een vest mee te nemen: "Op donderdag koelt het 's avonds af tot zo'n 19 graden. Op vrijdagavond is het zelfs nog iets kouder: zo'n 17 graden. De laatste festivaldag blijft het een groot deel van de avond 22 graden."

Weersverwachting Brouwersdam

Overdag Avond Donderdag 22 graden 19 graden Vrijdag 22 graden 17 graden Zaterdag 26 graden 22 graden

2. Smeren, smeren, smeren

De organisatie benadrukt nu al dat je goed moet smeren. Dat is ook het belangrijkste advies van weervrouw Moniek Wulms. "De UV-index is deze dagen 7, dat betekent dat je hubinnen een kwartier kan verbranden. Er kan af en toe een wolk te zien zijn of een windje staan. Zelfs dan is het belangrijk goed te blijven smeren, want ook dan blijft er een grote kans dat je huid verbrandt." Een flesje tot 200 ml. mag het festivalterrein op.

3. Neem je ticket en ID mee

Het ligt misschien voor de hand, maar je moet er toch niet aan denken dat je je ticket vergeet. Het toegangsbewijs kun je uitprinten, maar je kunt je e-ticket ook op je telefoon laten zien. Goed om te weten: een weekendkaart staat op naam van één persoon. Het is dus niet mogelijk om met verschillende personen van één weekendkaart gebruik te maken. Wil je bier of wijn drinken? Dan is het handig om je identiteitskaart mee te nemen. Want ook als je 18 jaar of ouder bent, kan het barpersoneel naar je identiteitskaart vragen.

Laat je portemonnee thuis, of laat in ieder geval het overbodige thuis. Een pinpas, cash en ID-kaart is genoeg. De rest kan je toch alleen maar kwijt raken en het bespaart ruimte. Bovendien waait niet al je geld over het festivalterrein.

4. Gratis drank!

Moet je wachten bij de bar? Kijk eens omlaag. Wie weet vind je daar wat muntjes op de grond. Een gratis drankje is zo snel verdiend.

5. Geen selfiestick

Natuurlijk wil je graag een selfie plaatsen op Instagram op Snapchat. Het is dan handig om een vriend of vriendin met een lange arm mee te nemen, want selfiesticks mogen niet op het festivalterrein.

6. Powerbank

De selfies die je dus niet met een selfiestick hebt gemaakt, wil je natuurlijk wel de hele dag met je vrienden delen. Laad dus nog snel een powerbank op, zodat je het hele weekend vooruit kunt. En zorg natuurlijk dat je batterij volledig opgeladen is voordat je naar het festival gaat.

7. Laat ook je hond thuis

In een nieuwsbrief heeft de organisatie laten weten dat je geen huisdieren mee mag nemen. Helaas dus voor Fikkie. Misschien kun je nog net op tijd oppas regelen.

In de nieuwsbrief van de organisatie staat ook dat je geen instrumenten, eten en drinken, vuurwerk, messen en wapens, professionele camera's, statieven, professionele videoapparatuur, stoelen, luchtkussens, paraplu's, glas en blik mee mag nemen. Op het toegangsbewijs staat dat je ook geen plastic flessen mee mag nemen.

8. Waar is Jeroen?

Ben je met een grote groep? Kies dan een uitvalsbasis. Iedereen kan naar zijn of haar favoriete band en je ziet elkaar naar verloop van tijd weer.

9. Wacht niet tot etenstijd

Eten op een festival is net als files: wacht niet tot de spits, want dan sta je zo een uur in de rij en misschien mis je dan net je favoriete artiest. Het is verstandiger om rond 16.00 uur wat te eten en dan misschien na de spits nog een pizzapunt te scoren. Wacht ook niet tot 22.00 uur, want dan blijf je misschien hamburgers wegwerken.

10. Voorkom hoge nood

Wacht niet te lang om naar de wc te gaan. Het kan gebeuren dat er files bij de toiletten staan. Denk je dus nog maar aan de wc? Ga dan! Extra tip: denk ook niet te vaak aan de wc, want dan blijf je gaan.

11. WC-papier

Nog een tip: neem zakdoekjes mee. Het zal je maar gebeuren dat het toiletpapier op is. Je kunt natuurlijk ook een extra servet bij een eettentje meepikken.

