Noord-Beveland steunt komst schooltje Kats

De in 2013 gesloten basisschool in Kats (foto: Omroep Zeeland)

Petitie

Inwoners van Kats die graag weer een school in hun dorp willen, hebben eerder deze maand een petitie aangeboden aan de onderwijscommissie in de Tweede Kamer. Ze reageren daarmee op het wetsvoorstel van de VVD waarin het gemakkelijker wordt gemaakt om een school op te richten. Er loopt al een proef in het Groningse Westerbroek, waardoor in dat dorp toch een kleine school open kan blijven.

Nu nog moet een nieuwe school tweehonderd leerlingen hebben. Als de politiek ermee instemt komt er een experiment waarbij 20 tot 50 leerlingen genoeg zouden moeten zijn.

De bal ligt nu dus bij de Tweede Kamer. Wethouder Pim Schenkelaars van Noord-Beveland verwacht dat die het wetsvoorstel nog voor het zomerreces zal behandelen.

Lees ook: