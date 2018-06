Racoon opnieuw naar Zeeland Nazomerfestival

Racoon speelt op zaterdag 25 augustus op het Zeeland Nazomerfestival. Die avond van het muziekprogramma op het Abdijplein in Middelburg stond nog open, door het afzeggen van Dotan. Het wordt de derde keer dat de band uit Goes op het ZNF te zien is. Eerdere optredens waren in 2008 en in 2012, toen Racoon het muziekprogramma afsloot.

Racoon in de Ziggodome 2018 - Aftermovie

Afgelopen donderdag was Racoon nog te zien op Concert at SEA. In het najaar start de nieuwe theatertour. Die optredens staan in het teken van het album Look Ahead And See The Distance. De band trekt langs 30 zalen, om te beginnen op 19 en 20 oktober in De Mythe in Goes, en op 14 november in het Scheldetheater in Terneuzen. In het toerschema is voor het eerst ook Koninklijk Theater Carré opgenomen.