Zeeland wordt wakker: Eerste avond CAS zit erop, 'winkeldiefstal' in Terneuzen en Racoon op ZNF

Ook Racoon stond de eerste avond van Concert at Sea op het podium. (foto: Omroep Zeeland)

Dit was de eerste avond van Concert at Sea

Concert at Sea duurt dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van het festival drie dagen. Gisteravond ging het van start met onder andere Danny Vera, Racoon, en natuurlijk BLØF. Kijk een paar fragmenten terug:

Racoon (foto: Bibian Bingen)

Racoon op het Zeeland Nazomerfestival

Nog meer muzikaal nieuws: Racoon speelt op zaterdag 25 augustus op het Zeeland Nazomerfestival. Die avond van het muziekprogramma op het Abdijplein in Middelburg stond nog open, door het afzeggen van Dotan. Het wordt de derde keer dat de band uit Goes op het ZNF te zien is. Eerdere optredens waren in 2008 en in 2012, toen Racoon het muziekprogramma afsloot.

De schippers van veerboot Hansweert-Perkpolder, Laurens en Nils de Brouwer (foto: Omroep Zeeland)

Toch baggerwerk in haven Perkpolder

Nét op tijd voor het pontjesseizoen: er is gisteren een begin gemaakt met de baggerwerkzaamheden in de haven van Perkpolder. Schipper Laurens de Brouwer was bang dat hij niet alle afvaarten kon varen, de slik vormde bij laag water een probleem.

Winkeldief - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Ingehuurde winkeldief komt in 20 van 25 winkels weg met diefstal

Winkeliers in Terneuzen zijn geschrokken. Het bleek gisteren wel heel makkelijk om spullen uit hun zaken te stelen. Een ingehuurde winkeldief, in het dagelijks leven politieman, probeerde in 25 winkels iets te stelen. In twintig winkels lukte dat ook.

Alsof het al hartje zomer is op het badstrand van Vlissingen. (foto: Ria Brasser)

Het weer

Opnieuw een stralende dag. Uitbundige zonneschijn en het wordt 22 graden aan zee, tot 26 of 27 graden in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen.