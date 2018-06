Willem geeft pannenkoekenfeestjes over de hele wereld

Dieleman is er neergestreken met een gasstelletje en een bak vol pannenkoekenbeslag. Het recept is van zijn oma, maar het bakken leerde hij van zijn moeder. De pannenkoeken zijn niet voor hemzelf, maar voor de mensen in het park. "Ik deel ze uit. Gratis." Met dat idee is hij de halve wereld overgereisd. De eerste pannenkoeken bakte hij in Dubai en zo trok hij verder richting Sydney.

Moderne slavernij

"Ik wilde wat terugdoen voor de mensen bij wie ik gratis mocht slapen. Pannenkoeken bakten we vroeger altijd als er iets te vieren was. Het is een simpele manier om iemand te bedanken." Willem begon in Dubai waar hij bouwvakkers zich in het zweet zag werken bij extreme temperaturen. 'Moderne slavernij' noemt hij dat zelf, terwijl hij een pannenkoek in de lucht gooit.

Hij haalt vooral genoegen uit de contacten die hij legt. "Je praat met mensen en je leert er veel van." Dat blijkt meteen wanneer hij de gebakken pannenkoeken uitdeelt in het Westerpark. Een rasechte Amsterdamse vrouw in een scootmobiel tovert meteen een glimlach op haar gezicht. "Ik lust er nog wel één."

Een eindje verderop zit een groepje buitenlanders te barbecueën. Zij kennen het gerecht niet, maar eten het toch graag op. "Het is een hele goedkope manier om toch iets leuks voor mensen te doen", vertelt Willem. "Zelfs als ze het niet lekker vinden, maken ze toch een gezellig praatje."

Willem deelt pannenkoeken uit in Amsterdam (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe reis

Zijn avonturen heeft hij opgeschreven in het boek Pancake Adventures. "Ik maakte zoveel mee dat ik het wilde vastleggen." Een nieuwe reis staat gepland voor volgend jaar. Dan wil ik van Sint Petersburg naar Johannesburg. Natuurlijk met een tussenstop in Middelburg, zodat ik mijn ouders even kan opzoeken."