Inwoners van droogste dorp moeten hun plantjes besproeien om ze in leven te houden

In dit droogste dorp van Nederland wordt in veel tuintjes met water gesproeid om de gazons groen en de planten levend te houden. "Wij kwamen net terug van vakantie en het hele gras is geel", zegt een Westkapelse.

Een dorpsgenoot is wel blij met de droogte. "We moeten wel de planten af en toe bijsproeien, maar we genieten van het mooie weer. Ik vind het heerlijk, die zon!"

Sproeien al bijna opgegeven

Weer een andere inwoner van Westkapelle heeft het sproeien zelfs al bijna opgegeven. "Het moet niet langer zo doorgaan want anders doe ik het niet meer. Dan mogen ze van mij doodgaan, ik kan 't ook niet helpen."

Ook op andere plekken in Zeeland viel er amper regen. In Philippine viel bijvoorbeeld maar twee millimeter regen en op meerdere plekken bleef de neerslag onder de tien millimeter. Daardoor zijn de akkers droog en ontstaan er droogtescheuren.

Zonnigst in Zeeland

Zeeland staat ook qua zonuren bovenaan het lijstje van het weerbureau. Vlissingen kende in juni ongeveer 250 zonuren. Dat zijn 39 uren meer zon dan in de de rest van Nederland. Ondanks de zonuren was het niet de warmste juni ooit gemeten, die beleefden we vorig jaar. De afgelopen juni maand was de op vijf na warmste juni sinds 1901.

Droog stuk akker met scheuren in de grond in Goes (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Door de droogte is er een groot neerslagtekort ontstaan. Dat is inmiddels opgelopen tot 150 millimeter.

