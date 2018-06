Deel dit artikel:











Westkapelle is het droogst van heel Nederland

Juni is in Zeeland de droogste maand ooit gemeten sinds de weermetingen zijn begonnen in 1901. Nergens in Nederland was het, volgens weerbureau Weeronline, de afgelopen maand zo droog als in Westkapelle. In het dorp viel de afgelopen maand slechts één millimeter regen.

Ook op andere plekken in Zeeland viel er amper regen. In Philippine viel bijvoorbeeld maar twee millimeter regen. Meerdere plekken bleven onder de tien millimeter. Daardoor zijn de akkers droog en ontstaan er droogtescheuren. Droogtescheuren op een stuk land in Koudekerke (foto: Ria Brasser) Zonnigst in Zeeland Zeeland staat ook qua zonuren bovenaan het lijstje van het weerbureau. Vlissingen kende in juni ongeveer 250 zonuren. Dat zijn 39 uren meer zon dan in de de rest van Nederland. Ondanks de zonuren was het niet de warmste juni ooit gemeten, die beleefden we vorig jaar. De afgelopen juni maand was de op vijf na warmste juni sinds 1901. Door de droogte is er een groot neerslagtekort ontstaan. Dat is inmiddels opgelopen tot 150 millimeter. Op het strand wordt er volop genoten van de zon (foto: Anne-Marie van Iersel) Lees ook: Boeren hebben last van droogte: 'Nog geen paniek, wel zorgen'

'Juni is een superdroge maand'