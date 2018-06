Enorme toename Zeeuwse windenergie

(foto: Omroep Zeeland)

Zeeland krijgt ook landelijk een steeds belangrijkere plaats als het aankomt op windenergie. Dat was 10 jaar eerder, in 2007, nog wel anders. In de rij van provincies aan zee (plus Flevoland) stond Zeeland achteraan. Niet als gevolg van te weinig wind, maar omdat de turbines hier een veel geringere capaciteit hebben. Maar inmiddels heeft de Zeeuwse productie die van Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland ingehaald.

Grafiek

In onderstaande grafiek is de electriciteitproductie in de zes belangrijkste Nederlandse windprovincies op een rij gezet.

Molens

Maar het aantal molens in Zeeland is nauwelijks toegenomen: van 201 molens in 2007 tot 204 tien jaar later. Ook landelijk is er nauwelijks sprake geweest van een toename van het aantal windmolens. De sterk toegenomen productie wordt verklaard uit de verbeterde opbrengst: de molens wordt steeds hoger en de wieken worden steeds langer.