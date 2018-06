Optredens Concert at Sea gemist: 'Meer file dan festival gehad'

Bezoekers van de eerste dag van Concert at Sea hebben donderdag optredens gemist doordat ze lange tijd in de file stonden. Een onbekend aantal mensen is zelfs onverrichter zake naar huis teruggekeerd.

De logistieke problemen ontstonden vooral door een groot ongeluk in de Heinenoordtunnel bij Barendrecht waardoor de wegen in met name Schouwen-Duiveland overvol raakten.

Volle parkeerterreinen

Het was de eerste keer dat Concert at Sea ook op de donderdag al geopend was. De speciale Zeeuwse Avond werd door Zeeuwen goed bezocht en daardoor waren de parkeerterreinen al snel vol. Tot ergernis van de mensen die na urenlange fileleed net aankwamen.

'Zuur en vervelend'

Concert at Sea laat weten het 'heel zuur en vervelend' te vinden voor de bezoekers die te maken hebben gehad met de verkeersproblemen. "Door dat ongeluk hadden we ook een beetje pech. Soms gebeuren er dingen waar je niks aan kan doen. Dit was de eerste keer en dat weet je niet wat je kan verwachten. We gaan dit goed evalueren."

De organisatie verwacht vandaag geen problemen omdat ze net als voorgaande jaren met pendelbussen werken die de bezoekers ophaalt bij de festivalcampings.