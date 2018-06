Deel dit artikel:











Bezoekers expositie eten kunstwerk op

Wie denkt dat moderne kunst onverteerbaar is, komt morgen in de Vleeshal in Middelburg bedrogen uit. Daar mag iedereen een hap nemen van een tot kunstwerk omgetoverde taart. De proeverij maakt deel uit van de expositie 'Paranoid House' die de komende tijd in de Vleeshal te zien is.

Kunst eten in de Vleeshal (foto: Omroep Zeeland) De opening van de expositie kent twee éénmalige aspecten. Naast het eten van het kunstwerk, een taart met allerlei woorden geeft de kunstenaar Henna Hyvärinen een muzikale uitvoering van zijn werk Tender Keys / Muddy Tongues. Tijdens het optreden ontmoeten een saxofonist en een surfer een niet alledaags figuur die de kijker via geluid en tekst meeneemt op een reis over de golven van het leven. 'Tender Keys / Muddy Tongues' (foto: Emma van den Berg) Daarnaast bestaat de expositie uit werk van Anders Dickson en Philipp Gufler. Dickson laat zich inspireren door de Amerikaanse cultuur, werkt met allerlei materialen en mengt mythologie, filosofie en natuur in zijn kunst. Gufler brengt in zijn werk, performances, teksten, video-installaties en zeefdrukken, een eerbetoon aan historische figuren die kritisch waren ten opzichte van de geldende normen en waarden van hun tijd. Busreis Ook dit keer probeert de Vleeshal kunstliefhebbers vanuit de Randstad te lokken met een busreis. Wie wil kan vanuit Amsterdam en Rotterdam gehaald en gebracht worden naar de markt in Middelburg. Lees ook: Vleeshal haalt bezoekers uit Amsterdam zelf op