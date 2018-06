Protesteren heeft zin; randweg rond Langeweegje geschrapt

De idee├źn op papier gaan niet door. (foto: Omroep Zeeland)

Het plan was bedoeld om de verkeersveiligheid in Langeweegje te verbeteren. De gemeente Borsele wilde in samenwerking met Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland het doorgaande verkeer om het dorp heen leiden. Daarvoor wilde het een aantal bestaande wegen verbreden en een knip maken in de Zwaaksedijk, zodat doorgaand verkeer daar niet meer mogelijk was.

Bedrijven en inwoners waren tegen de plannen van de randweg. Zij stelden voor om bij Hoedekenskerke te kijken naar plannen voor een randweg. Daar gaat nu naar gekeken worden.

