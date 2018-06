Meer aandacht voor Zeeuws slavernijverleden: 'Het gaat langzaam, maar het gaat'

Ferdinand Ralf is een van de oprichters van het slavernijmonument in Middelburg. Voordat dat in 2005 werd gerealiseerd, zag hij verschillende ontwerpen voorbij komen. Zelfs een beeld van een kikker passeerde de revue, tot afgrijzen van Ralf. Het werd uiteindelijk het monument van Hedi Bogaers, een kunstenares uit Zierikzee die inmiddels is overleden.

Ferdinand Ralf bij het slavernijmonument in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Onwetende Zeeuwen

Ralf weet nog goed hoe onwetend mensen in Zeeland dertien jaar geleden waren over hun eigen slavernijverleden: "Men was verbaasd: slavernij hier in Middelburg? Het was nog nieuw voor de mensen. Alles was meer dan honderd jaar stil geweest en er stond ook niets in de geschiedenisboeken." Dat is nu wel anders. "Ik denk dat er nu meer aandacht is voor het Zeeuws slavernijverleden dan tien, vijftien jaar geleden. Het gaat langzaam, maar het gaat."

Zeeuwse slavendrijvers De handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen was de 'core business' van de MCC, de Middelburgse Commercie Compagnie. Van 1732 tot 1807 kocht de MCC 31.095 tot slaaf gemaakte Afrikanen met de bedoeling hen te verkopen in West-Indië. Het archief van de MCC wordt beheerd door het Zeeuws Archief en staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Bron: Zeeuws Archief

Ferdinand Ralf zet zich ook nu nog in voor de strijd tegen discriminatie, uitsluiting en racisme. Als voorzitter van de Stichting Monument Middelburg geeft hij voorlichting op scholen en Zeeuwse scholieren bezoeken het monument.

VOC-mentaliteit

Hij merkt dat het denken over het slavernijverleden is veranderd. Het gaat niet alleen meer om erkenning."We kijken naar het verleden, maar we gaan niet alleen stilstaan en tranen met tuiten huilen. Zo van: 'wat was het erg' of 'ik schaam mij'. Nee, we gaan er iets aan doen. Ik heb een maritieme achtergrond en kom uit de handelsvaart. In mij zit het mechanisme van aanpakken. Noem het maar VOC-mentaliteit," lacht Ralf.

Schaamte voorbij

De afschaffing van de slavernij wordt de komende dagen gevierd met liederen, dansgroepen, een multiculturele markt, een kunstroute en een kranslegging bij het monument. De flyer van Keti Koti Middelburg, - keti koti is Surinaams voor het 'verbreken van de ketenen - is veelzeggend voor de veranderende kijk op het slavernijverleden. Daarop staat 'de schaamte voorbij, in vrijheid kijkend naar de toekomst".