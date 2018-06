Vos onder vuur in Provinciale Staten

De vos was voer voor discussie in de Provinciale Staten (foto: Ron Brouwer )

Is het dier voor de PvdA en het CDA een onmisbaar onderdeel van de Zeeuwse natuur; andere partijen zien vooral veel overlast van de vos. Ria Rijksen van de CU herinnert de Statenleden eraan dat de vos regelmatig huishoudt in kippenrennen, en ook andere diersoorten bedreigt. Ook de VVD waarschuwt "De vos vreet eieren, broedvogels en andere dieren op", aldus Nicole Heerkens. De VVD is bang dat de vos oprukt op de Kop van Schouwen.

Lichtbakken

Ook de SP is overtuigd van overlast door de vos. Maar de partij is het niet eens met gangbare manieren waarop het dier verjaagd moet worden. "We zijn tegen jacht 's nachts met gebruik van lichtbakken. Dan kun je beter werken met afschrikking in de vorm van schrikdraad rond natuurgebieden", zegt Ronald Viergever van de SP.

De vos is een bedreiging voor de biodiversiteit in de Zeeuwse natuur, vinden de meeste partijen. Maar volgens CDA en PvdA wordt de vos ten onrechte op de korrel genomen. PvdA-statenlid Anton van Haperen: "De vos hoort hier thuis net als roofdieren als de havik en de hermelijn. Het beest heeft echt een ecologische functie en bieden de natuurliefhebber een ongelooflijke beleving."

SGP'er Joan van Burg vraagt aandacht voor het feit dat er veel jachtvergunningen worden uitgegeven aan mensen van buiten de provincie. Daardoor zou het voor Zeeuwen zelf moeilijker zijn om aan zo'n vergunning te komen. "Je ziet het ook aan vergunningen voor het snijden van zilte groenten. Daar heb je sprake van een kaalslag, omdat mensen van buiten niet goed weten wat ze doen."

D66 neemt het op voor een ander dier: de haas (foto: Jos Clarijs, 's-Gravenpolder)

D66 neemt het op voor een ander dier; de haas. Dat dier komt in Zeeland op een lijst van diersoorten waarop vrij gejaagd mag worden. "D66 snapt dat niet", zegt statenlid Rutger Schonis van de partij. "Iedereen is het erover eens dat de vos overlast veroorzaakt, maar bij hazen is dat niet zo. Dit dier is het haasje."

Voor de PVV komt de overlast niet zozeer van dieren, maar juist van plantsoorten. Statenlid Ruud Haaze van de PVV, in het dagelijks leven hoofd Stadsbeheer van de gemeente Middelburg, ziet een enorme opmars van exoten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Met name de berenklauw is een groot probleem, omdat de plant bij aanraking brandwonden kan veroorzaken. Haaze: "Er moet echt meer geld naar de bestrijding van deze plantsoorten, om te voorkomen dat ze het Zeeuwse landschap straks overwoekeren, wat eigenlijk nu al het geval is."