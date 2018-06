Sophia Loren ontvangt award op Film by the Sea

Sophia Loren neemt een prijs in ontvangst tijdens Almeria's Cinema International Festival (foto: EPA)

De film La Ciociara uit 1960 betekende de doorbraak voor Sophie Loren. Voor haar rol in die film ontving Loren een Oscar voor beste actrice. Daarna volgde andere internationale filmprijzen, waaronder Golden Globes. Ook op het filmfestival in Cannes viel ze in de prijzen.

Op zondagavond 9 september krijgt Sophia Loren de award overhandigd. Daarna wordt de film Una giornata particolare vertoond, waarin de Italiaanse actrice een hoofdrol vertolkt.

De Grand Acting Award is voor filmmakers of acteurs met bijzondere verdiensten in de filmindustrie. Eerder ontvingen Morgan Freeman, Sir Ben Kingsley, Michael Nyqvist, Stanley Tucci, Rutger Hauer en Jan Decleir de award.