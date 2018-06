Dat kan alleen bij Concert at Sea: na je optreden nog even surfen

Sanne Hals, zoals Miss Montreal in het dagelijks leven heet, gaat wel vaker surfen bij de Brouwersdam, waar het festival gehouden wordt. Dus nu ze klaar is met haar optreden, waar ze naar eigen zeggen enorm van genoten heeft, stapt ze zo nog even op de surfplank.

'Het publiek is echt niet normaal hier!'

Het is inmiddels haar vierde optreden op Concert at Sea en ze geniet er met volle teugen van. "Het is echt fantastisch, het uitzicht, de mensen... Het publiek is echt niet normaal hier! Ze vinden alles leuk, doen echt aan alles mee."

Zelf kijkt ze nog uit naar optredens van onder meer Sting en Alanis Morisette. "Dit is echt mijn favoriete festival." En dat is natuurlijk niet gek, want zeg nou zelf: waar kan je als artiest na je optreden nog even surfen? Dat kan natuurlijk alleen hier bij Concert at Sea.

Bescheiden moshpitje

En niet alleen bij Miss Montreal zat de sfeer er al lekker in. Ook bij het laatste nummer van Ronnie Flex en Deuxperience gaat het publiek los. Er ontstaat zelfs een bescheiden moshpitje, en dat nog voor 17.00 uur...

Het festivalterrein is dan wel vanmiddag pas opengegaan, maar voor veel festivalgangers begon het feest eerder vandaag al op de camping. Want niet alleen Concert at Sea zelf is drukbezocht, ook de campings rondom het festivalterrein zitten vol. Zoals camping de Zeeuwse Kust in Renesse, waar 200 campingplaatsen bezet zijn door festivalgangers.

Deze campinggasten hadden nergens last van, maar ook vandaag stonden er op veel wegen naar het festivalterrein weer lange files. Op de eerste dag hebben veel CAS-gangers door de lange files de eerste optredens gemist. Maar eenmaal op het terrein aangekomen zat bij de festivalgangers de sfeer er goed in.

Mocht jij nou net naast het net hebben gevist wat de kaartjes voor Concert at Sea betreft, dan kun je ook via Omroep Zeeland het festival volgen. Op onze Facebookpagina Uit in Zeeland doe we verslag van de sfeer op het festival. Dus volg Uit in Zeeland en mis niets!

