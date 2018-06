Deel dit artikel:











Dode man in Middelburg niet met geweld omgebracht

De dode man die gisteren werd gevonden op Plein 1940 in Middelburg is niet door geweld om het leven gekomen. Die conclusie trekt de politie na een sectie op het lichaam van de overleden man. Wat de man wel fataal werd, is nog niet bekend. Dat moet volgens de politie nog blijken uit nader onderzoek.

Op Plein 1940 in Middelburg is vanmorgen het levenloze lichaam van een persoon gevonden (foto: HV Zeeland ) De politie heeft wel al de identiteit van de dode man achterhaald, maar doet daar nog geen uitspraken over. Gisterochtend vroeg werd hij om 06.00 uur gevonden op het plein. Vergeefse pogingen om hem te reanimeren Volgens HV Zeeland werden er nog vergeefse pogingen gedaan om hem te reanimeren, maar mocht dat niet meer baten. Vanwege het politieonderzoek werd het plein tot 11.45 uur afgesloten. Daardoor kon de geplande antiekmarkt op het plein niet doorgaan. Lees ook: Dode man gevonden in Middelburg