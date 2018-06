Dit zijn de aantallen geslaagden per school

(foto: Omroep Zeeland)

Het vwo van het Scheldemond College in Vlissingen heeft eveneens 100 procent geslaagden. Het vwo van het Reynaertcollege komt in Zeeland op de derde plaats van 97,7 procent geslaagd. Voor wat betreft havo komt na De Rede in Terneuzen het Calvijncollege in Goes met 95,9 procent geslaagden en het Ostrea Lyceum in Goes met 95,8 procent.

Vmbo

Het schooltype vmbo-(g)t, die ook wel eens mavo wordt genoemd, heeft eveneens in het Ostrea Lyceum de hoogste score van onze provincie, 100 procent geslaagden. De vmbo-kader-afdeling van het Calvijn College is de beste van Zeeland met 98,0 procent geslaagden. Vmbo-basis heeft in de praktijk vaak 100 procent geslaagden. Dit jaar geldt dat voor deze opleidingen van het Calvijn College, Reynaertcollege, CSWalcheren in Middelburg, Pontes Goese Lyceum, het Ostrea Lyceum, het Zeldenrust-Steelant in Terneuzen, het Zwin College in Oostburg, Scheldemond College en het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee.

Grafieken

In onderstaande grafieken zijn de prestaties per school en per type weergegeven. Hoe hoger de staaf hoe hoger het percentage geslaagde leerlingen. Hoe donkerder de staaf hoe meer leerlingen (absoluut) op deze school zijn geslaagd.

Sprong

De Rede heeft met deze percentages een forse sprong voorwaarts gemaakt. De havo van De Rede eindigde vorig jaar in Zeeland op de allerlaatste plaats met 83 procent geslaagden, nu 100 procent. De gezakten van toen zijn nu in elk geval geslaagd. Het vwo van De Rede is van de negende plaats naar de eerste plaats geklommen. Het Luzac in Goes had vorig weliswaar vorig jaar ook twee keer 100 procent geslaagd (havo en vwo), maar komt nu een stuk lager uit. Omdat hier de leerlingenaantallen heel klein zijn, is dergelijke statistiek gevoelig voor toevallige fluctuaties.

Betrekkelijk

Deze eindexamencijfers geven geen compleet beeld van de kwaliteit van een school. Hoe vaak zijn leerlingen blijven zitten voordat ze in de examenklas kwamen? Sommige scholen hebben namelijk een hogere 'diplomasnelheid' dan anderen. En ook: zijn leerlingen op een hoger niveau begonnen maar in de jaren daarna naar een lager schoolniveau gegaan? De onderwijsinspectie heeft die gegevens per school op een rijtje gezet. Een maand geleden heeft Omroep Zeeland dit verhaal gepubliceerd over de verschillen tussen de Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs.

Dan blijkt dat de 'diplomasnelheid' op het Isaac Beeckman in Kapelle voor wat betreft de havo het hoogste is van Zeeland. Het Calvijncollege in Goes heeft de hoogste vwo-snelheid, met het Isaac Beeckman-vwo op de tweede plaats. De school waar de meeste leerlingen 'opstromen' (dus naar een hoger onderwijstype gaan) is het Reynaertcollege in Hulst.

Cum laude

Sinds 2016 kunnen leerlingen eventueel ook 'cum laude' slagen, dus 'met lof', wat apart op het diploma wordt vermeld. Daarvoor moet de scholier voor de profielvakken in het pakket minstens een 8,0 gemiddeld staan. Niet alle scholen hebben leerlingen met dergelijk hoge cijfers. Opvallend is dat de VWO-leerlingen in deze lijst domineren.