Busstaking gaat volgende week door, maar alleen buiten de spits

Op het busstation in Goes staan wel een paar bussen, maar ze rijden niet uit (foto: Omroep Zeeland )

De vakbonden FNV en CNV roepen hun leden op om vanaf maandag tijdens de ochtend- en avondspits gewoon te rijden. Van 06.00 uur tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 rijden er gewoon weer bussen. Voor 06.00 uur, tussen 10.00 en 15.00 uur en na 19.00 uur laten de stakende chauffeurs hun bus wél weer staan.

Minder belastend voor reizigers

De bonden noemen dit 'publieksvriendelijke acties', omdat het minder belastend is voor reizigers dan wanneer er helemaal geen bussen rijden. De staking beëindigen is voor de bonden geen optie. "Ongelofelijk balen dat het zo moet", zegt onderhandelaar van FNV Streekvervoer Paula Verhoef. "Dit is het laatste dat chauffeurs willen. Maar er is geen keus. Er moet gewoon echt iets gebeuren aan de belachelijk hoge werkdruk in het streekvervoer."

De stakende chauffeurs in Terneuzen verzamelden in het wijkgebouw de Kameleon (foto: Omroep Zeeland)

De vakbond CNV zegt nog in ieder geval tot woensdag door te gaan met deze 'publieksvriendelijke' staking, FNV noemt nog geen dag. Of de bussen dit weekend wel of niet rijden hangt af van de keuzes van de individuele chauffeurs. FNV roept leden namelijk op om ook dit het weekend helemaal niet uit te rijden, maar CNV laat die keuze aan de individuele leden over en heeft geen formele oproep aan de leden gedaan over komend weekend.

Klaar met het gestaak

De werkgevers in het streekvervoer zijn helemaal klaar met al het gestaak van de chauffeurs. "Het publiek wordt hier helemaal gek van", zegt voorzitter Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV).

Hij heeft ook geen goed woord over voor de onduidelijkheid over komend weekend en de 'publieksvriendelijke acties' van volgende week. "Wij begrijpen hier niets van. Het is nu echt volstrekt onduidelijk waar de reiziger aan toe is."

Loonsverhoging, minder werkdruk en meer pauzes

De discussie tussen werkgevers en werknemers in het streekvervoer gaat over het nieuwe cao. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en meer (plas)pauzes. VWOV noemt die eisen onhaalbaar en onbetaalbaar.