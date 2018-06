Deel dit artikel:











MuzEEum eert held van Vlissingen met eigen tentoonstelling

In het MuZEEum in Vlissingen is vandaag een expositie geopend over Frans Naerebout, de legendarische loods en mensenredder. Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat hij is overleden.

Frans Naerebout redde in 1779 samen met zijn broer en vrienden 87 van de ruim honderd opvarenden van het VOC-schip de Woestduyn. Hij voer wel uit terwijl het reddingsteam van de VOC aan de kant bleef omdat ze het te gevaarlijk vonden. Originele historische documenten In de tentoonstelling wordt met strips, een spel en een speurtocht het levensverhaal van Naerebout verteld. Er zijn ook originele historische documenten met het handschrift van Naerebout zelf te zien. Wie was Frans Naerebout? Frans Naerebout werkte als loods in Vlissingen. Het was zijn taak om de schepen van de Oostindische Compagnie veilig de haven in te geleiden. Toen op 25 juli 1779 het compagnieschip Woestduin bij vliegende storm aan stukken sloeg voor de Vlissingse kust, heeft hij samen met zijn broer 87 opvarenden gered. Ook na dat heldhaftige voorval toonde hij volgens historische bronnen nog meerdere keren 'blijken van heldenmoed en stuurmanskunst'. Zoals het binnenbrengen van De Zuiderburg, die zonder roer in het ijs ronddreef. Naerebout wist het schip vanuit Westkapelle te bereiken en naar Plymouth te brengen. In plaats van een roer gebruikte hij enkele zware kabels. Al deze onbaatzuchtige daden leverden hem wel eer en af en toe een gedenkpenning op, maar geen inkomsten. Hij verdiende uiteindelijk de kost als garnalenvisser, lantaarnopsteker, bode en sluiswachter. Hij overleed in 1818. Rijk werd hij er dus niet van, maar zijn naam en reputatie als mensenredder leven wel voort in namen van reddingsbrigades en reddingsboten. De Woestduyn Speciaal voor de tentoonstelling is het enige bekende schilderij van de Woestduyn geleend en tijdelijk naar het muZEEum verhuisd. De tentoonstelling is te zien van 30 juni tot en met 31 oktober. Opening expositie over Frans Naerebout