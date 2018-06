Database van onder meer PZC en BN DeStem gehackt

De PZC en BN DeStem door de brievenbus (foto: Omroep Zeeland)

In het bestand stonden onder meer antwoorden op prijsvragen en klachten van abonnees. De berichten waren binnengekomen via invulformulieren op de websites van het bedrijf, voornamelijk van regionale kranten. Naast de PZC en BN DeStem gaat het om Tubantia, de Gelderlander, De Stentor, het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad.

Aangifte gedaan bij de politie

De buitgemaakte gegevens komen volgens De PErsgroep voor 80 tot 90 procent van deze regionale titels. De rest komt van de landelijke kranten van De Persgroep, dat zijn Het Parool, de Volkskrant en het AD. Het krantenconcern heeft aangifte gedaan bij de politie en melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kranten van De Persgroep, inclusief de PZC en BN DeStem (foto: ANP)

Als jij weleens een formulier hebt ingevuld om mee te doen aan een prijsvraag of omdat je een klacht had dan hebben de hackers mogelijk ook de door jou ingevulde gegevens in handen. Iedereen die in de database stond, en wiens gegevens nu dus in handen zijn van die hackers, wordt daarvan binnenkort door De Persgroep via een e-mailtje op de hoogte gebracht.

Persoonlijke gegevens

De Persgroep benadrukt dat de hacker geen gevoelige informatie in handen heeft gekregen, omdat in de formulieren geen bankrekeningnummer, wachtwoord of adres ingevuld hoefden te worden. Toch is het mogelijk dat de hackers van sommige mensen meer gegevens hebben achterhaald, omdat ze persoonlijke gegevens ingevuld hebben in de begeleidende tekst van bijvoorbeeld een klachtenformulier.

De Persgroep kwam deze week achter de hack, die volgens het bedrijf enkele weken geleden heeft plaatsgevonden. In de gehackte database stonden gegevens die over een langere periode verzameld zijn, maar het is nog niet duidelijk om welke periode het gaat. Dat wordt volgens De Persgroep nog uitgezocht.