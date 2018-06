A58 nog tot in de middag dicht na twee ongelukken met negen gewonden en één dode

Het eerste ongeluk gebeurde vanmorgen vroeg, rond 05.40 uur. Een busje met negen mensen aan boord knalde tegen een vrachtwagen die met pech op de vluchtstrook stond. Alle negen inzittenden raakten gewond, vijf van hen zijn er volgens de politie ernstig aan toe. Hulpdiensten rukten massaal uit, zo kwamen er naast de ambulances ook twee traumahelikopters naar de plek van het ongeluk. Alle negen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht.

Bijrijder is overleden

In de file die was ontstaan door dit eerste ongeluk gebeurde rond 09.00 uur nog een tweede ongeluk. Ter hoogte van het knooppunt Zoomland bij Bergen op Zoom knalde een auto achterop een vrachtwagen. Door de botsing sloeg de auto over de kop en kwam op zijn zijkant terecht. Daarbij is de bijrijder overleden. De chauffeur bleef ongedeerd, meldt de politie. Ook op de plek van dit tweede ongeluk is de snelweg afgesloten voor de berging, het onderzoek en het opruimen van de ravage.

De verwachting is dat de snelweg Zeeland in pas in de loop van de middag weer kan worden vrijgegeven. Dat komt voor veel festivalgangers die onderweg zijn naar Concert at Sea slecht uit. Rijkswaterstaat verwacht dan ook grote verkeersdrukte. Niet alleen vanwege de festivalgangers, er wordt veel verkeer richting de Zeeuwse stranden verwacht. Daar komt nog bij dat de N57 bij de Brouwersdam om 11.00 uur dichtgaat voor de derde dag van Concert at Sea.

Rijkswaterstaat: Stel je reis naar Zeeland uit

Rijkswaterstaat adviseert daarom iedereen die naar Zeeland wil om de reis uit te stellen. Wie toch deze kant op komt, kan volgens het verkeersagentschap vooralsnog het beste rijden via de A29 en de N59, of eerst naar Antwerpen en dan omhoog. Maar ook dan moet je rekenen op veel extra reistijd, meldt Rijkswaterstaat.

De verkeersdrukte leidt tot annuleringen. Freek de Jonge zou deze middag naar boekhandel De Koperen Tuin in Goes komen. Maar hij heeft afgezegd in verband met de files Zeeland in.

