Oproep van Rijkswaterstaat: Stel je stranddag uit

Rijkswaterstaat: Mijd vandaag het strand (foto: Ria Brasser)

"Badgasten, stel uw reis uit. Het wordt druk ook vanwege Concert at SEA. Dus probeer de drukte te mijden", zegt Folkerts. De N57 bij de Brouwersdam is sinds 11.00 uur afgesloten voor het verkeer vanwege de derde dag van Concert at Sea.

Omrijden

Wie toch deze kant op komt, kan het vooralsnog het beste omrijden via de A29 en de N59, of eerst naar Antwerpen en dan omhoog. Maar ook dan moet je volgens Rijkswaterstaat rekenen op veel extra reistijd. Het festivalterrein van Concert at Sea is wel goed te bereiken, meldt de organisatie. Wel is het verstandig om op tijd te vertrekken.

De twee ongelukken die de verkeersproblemen veroorzaken gebeurden vanmorgen op de A58/A4 bij Woensdrecht en Bergen op Zoom. Bij het eerste ongeluk botste een busje tegen een vrachtwagen die met pech op de vluchtstrook stond. Negen inzittenden raakten gewond, vijf van hen zijn er ernstig aan toe.

Tweede ongeluk

In de file die door dat eerste ongeluk was ontstaan gebeurde een tweede ongeluk, een auto reed achterop een vrachtwagen en sloeg over de kop. Daarbij is de bijrijder om het leven gekomen.

