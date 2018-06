Deel dit artikel:











Hoek oefent op Open Dag TOP Oss

Hoek gaat op de Open Dag van TOP Oss tegen de club uit de Keuken Kampioen Divisie spelen. Het is de tweede wedstrijd van de Zeeuws-Vlaamse ploeg in de oefencampagne. GOES speelt tegen profclub ADO Den Haag.

Hoek gaat oefenen tegen onder andere TOP Oss (foto: Orange Pictures) Hoek begint op maandag 16 juli aan de oefencampagne voor het nieuwe seizoen in de Derde Divisie. Op zaterdag 24 juli speelt het de eerste oefenwedstrijd tegen Halsteren. Tijdens de voorbereiding speelt Hoek slechts één keer thuis. Oefenwedstrijden Hoek dinsdag 24 juli Halsteren - Hoek zaterdag 28 juli TOP Oss - Hoek dinsdag 31 juli Vlissingen - Hoek vrijdag 3 augustus Hoek - Jong Dordrecht dinsdag 7 augustus Jong Sparta - Hoek zaterdag 11 augustus GOES - Hoek Dolle vreugde bij GOES na het behalen van de promotie (foto: Orange Pictures) Voorbereiding GOES Ook GOES heeft de voorbereiding rond. De naar de Derde Divisie gepromoveerde ploeg van trainer Rogier Veenstra staan op 6 juli voor en training op het veld. Dat is nog niet de start van de voorbereiding, maar een training voor de wedstrijd die GOES speelt tegen profclub ADO Den Haag. Op maandag 16 juli begint wel de voorbereiding. Oefenwedstrijden GOES maandag 9 juli GOES - ADO Den Haag zaterdag 28 juli Vlissingen - GOES zaterdag 4 augustus GOES - Jong Sparta zaterdag 11 augustus GOES - Hoek woensdag 15 augustus Oostkapelle - GOES dinsdag 28 augustus (ovb) De Meeuwen - GOES