Windparkbouwer Ørsted vestigt zich definitief in Vlissingen

Op de locatie in de Buitenhaven komt een kantoor en een opslag. Vanuit daar vertrekken ook nog eens vier boten iedere dag van en naar windpark Borssele 1 en 2. Op die manier kunnen medewerkers en materieel naar de windturbines op zee worden vervoerd. Overigens geldt dat niet voor de windturbines zelf. Die worden in Duitsland geproduceerd en vanuit daar rechtstreeks naar de locatie op zee gebracht.

Een impressie van de onderhoudsbasis van Ørsted (foto: Ørsted)

In totaal brengt de onderhoudsbasis werkgelegenheid met zich mee voor zo'n vijftig tot honderd mensen. En daarnaast kan de bouw van de basis ook nog werk opleveren. Maar dat hangt af welke aannemer de klus krijgt toegewezen. Op dit moment zit de gunningsprocedure in de afrondende fase.

De vergunning van de gemeente Vlissingen was de laatste horde die nog genomen moest worden. Met North Sea Port was vorig jaar al een intentieovereenkomst gesloten over het gebruik van de grond in de Buitenhaven. Het is de bedoeling dat de onderhoudsbasis eind 2019 helemaal klaar is voor gebruik.

