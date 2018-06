Schoremans na één jaar niet meer bij nationale dartsselectie

Vorig jaar plaatste Schoremans zich nog voor de Nederlandse selectie (foto: Nederlandse Dartbond)

Schoremans verloor met 3-5 van Niels Zonneveld in de openingswedstrijd. Afgelopen jaar zat de Terneuzense darter in de nationale selectie en kijkt daar met een goed gevoel op terug. "Het was een mooie ervaring en dit pakken ze mij niet meer af", zegt Schoremans. Hij deed vorig jaar onder andere mee aan de voorrondes Lakeside, het grootste dartsstoernooi van de amateurbond BDO.

Voor Tim Kaijser uit Terneuzen was het kwalificatietoernooi ook geen succes. Hij verloor net als Schoremans in de eerste ronde. Bij de vrouwen was Bianca de Leijser vandaag ook niet opgewassen tegen de concurrentie. De Terneuzense verloor ook in de eerste ronde.