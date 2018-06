Twee Zeeuwen betrapt met drugs en vuurwapen in de auto

Doorgeladen vuurwapen, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Surveillerende agenten zagen de auto van de twee vannacht rond 02.45 uur in de Veerstraat in Zaamslag en vertrouwden het niet. Toen ze de auto controleerden, roken ze al meteen een sterke wietlucht. Bij het doorzoeken van de auto vonden ze 1,3 gram cocaïne, 4,8 gram wiet en nog wat XTC-pillen. Ze hebben de drugs in beslag genomen.

Doorgeladen vuurwapen

De bestuurder van de auto, de 24-jarige man uit Heikant, bleek ook nog eens een doorgeladen vuurwapen bij zich te hebben. Ook dat vuurwapen is in beslag genomen. De auto wordt nog nader onderzocht. De mannen zijn voor nader onderzoek en verhoor aangehouden en hebben de nacht in de cel doorgebracht, ze zitten nog vast.